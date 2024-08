Berrettini-Rune, Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini ha beneficiato di una wild card dell'organizzazione per prendere parte all' Western & Southern Open , il torneo Masters 1000 in programma sul cemento di Cincinnati . Il romano è in serie positiva dopo i titoli conquistati a Gstaad e Kitzbuhel e ora è pronto ad intraprendere la sua prima esperienza stgionale sul cemento nordamericano dopo ave rinunciato al torneo di Montreal. Un esordio che sarà però tutt'altro che agevole contro un cliente scomodo come Holger Rune .

Berrettini-Rune, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Rune, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024, è in programma martedì 13 agosto con campo e orario ancora da definire.

Berrettini-Rune, i precedenti

Due i precedenti tra Berrettini e Rune, che hanno vinto una partita a testa. Il romano si è imposto al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells del 2022 con il punteggio di 6-3 4-6 6-4, mentre il danese ha avuto la meglio nell'ultimo confronto disputatosi lo scorso anno nei quarti di finale di Acapulco, dove Matteo fu costretto al ritiro sul risultato di 6-0 1-0.

Berrettini-Rune, dove vederla in tv

La sfida tra Berrettini e Rune a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)