Wta Cincinnati, esordio ok per Cocciaretto: Montgomery sconfitta in tre set

CINCINNATI (STATI UNITI) - Debutto vincente e convincente per Elisabetta Cocciaretto nel Wta 1000 di Cincinnati. La marchigiana, n.66 del mondo, piega in tre set - 7-5, 4-6, 6-3 - la mancina statunitense Robin Montgomery, 19enne n.109 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, in due ore e 24 minuti di partita.