Masters 1000 Cincinnati, il programma: Sinner affronta Michelsen al debutto

Proseguono le gare sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, teatro dell' Western & Southern Open . Nel day 3 del torneo 1000 combined che si disputa in Ohio si completano i primi turni e iniziano le prime partite del secondo. Di scena cinque azzurri tra tabellone maschile e femminile oltre alle sfide di doppio delle coppie Errani/Paolini , reduci dalla medaglia d'oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 , e Bolelli/Vavassori . Torna in campo anche Jannik Sinner dopo la sconfitta subita nei quarti di finale di Montreal contro Andrey Rublev . Il numero uno al mondo affronterà il qualificato statunitense Alex Michelsen per un posto nel terzo turno dell'evento. In campo anche Matteo Berrettini , impegnato nella difficile sfida con Holger Rune , oltre a Matteo Arnaldi , Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti .

Il programma completo

CENTER COURT

A partire dalle ore 17:00

Struff vs (9) Tsitsipas

(1) Sinner vs Michelsen

Non prima delle ore 21:00

(11) Navarro vs M.Andreeva

Non prima dell'1:00

(1) Swiatek vs Gracheva

Non prima delle ore 02:30

Lehecka vs (4) Medvedev

P&G GRANDSTAND

A partire dalle ore 17:00

(WC) Stearns vs Badosa

Bronzetti vs (14) Azarenka

(16) Korda vs Carreno Busta

Non prima dell'1:00

(14) Musetti vs Tiafoe

(WC) Wozniacki vs Kalinina

HOLCIM STADIUM 3

A partire dalle ore 17:00

Auger-Aliassime vs Kovacevic

(15) Rune vs Berrettini

Monfils vs Popyrin

Non prima delle ore 23:00

Pavlyuchenkova vs (17) Haddad Maia

Bouzkova vs Frech

COURT 10

A partire dalle ore 17:00

Shnaider vs Zhang

Fernandez vs Yuan

(10) Samsonova vs Wang

Sun vs (15) Kostyuk

COURT 4

A partire dalle ore 17:00

Mannarino vs Borges

Draper vs Munar

Etcheverry vs Arnaldi

Non prima delle ore 19:30

Baez vs Thompson

(5) Bolelli/Vavassori vs Krajicek/Rojer

COURT 7

A partire dalle ore 17:00

(13) Kalinskaya vs Siniakova

(WC) Dolehide vs (WC) Townsend

Muchova vs Yastremska

COURT 8

A partire dalle ore 17:00

Maroszan vs Moutet

(WC) Purcell vs Machac

COURT 11

Non prima delle ore 19:00

(4) Errani/Paolini vs Alexandrova/Sizikova