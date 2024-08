Sinner, terzo turno Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner al terzo turno, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e il vincitore della sfida tra Baez e Thompson, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024, è in programma venerdì 16 agosto con campo e orario ancora da definire.

Sinner al terzo turno, i precedenti

Sinner ha vinto entrambi i precedenti disputati contro Sebastian Baez: 3-6 6-3 6-2 al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai nel 2023 e 6-0 6-1 6-3 al terzo turno degli Australian Open di quest'anno. Il numero uno al mondo non ha invece mai incontrato Jordan Thompson.

Sinner al terzo turno, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e il vincitore della sfida tra Baez e Thompson a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)