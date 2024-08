Tiafoe, il gesto rivolto a Musetti dopo Cincinnati. I social: "Lo prende in giro?"

Una serata decisamente da dimenticare, quella di Lorenzo Musetti al torneo Master 1000 di Cincinnati. La medaglia di bronzo azzurra alle ultime Olimpiadi di Parigi è stata battuta abbastanza nettamente dall'americano Frances Tiafoe : 6-3, 6-2 il risultato finale. A far discutere, però, non è stata la chiara vittoria del ventiseienne numero 27 nella classifica ATP ma un suo gesto al termine della sfida sul cemento americano che a molti sui social è suonata come una presa in giro nei confronti dell'azzurro.

Il gesto di Tiafoe che non è piaciuto ai tifosi italiani di Musetti

Subito dopo la vittoria, infatti, Tiafoe si è lasciato andare ad un gesto particolare: la mano all'altezza delle ginocchia, come ad indicare un'altezza piuttoto ridotta. Si tratterebbe del “too small”, ovvero di un gesto molto usato in NBA che vuol dire “troppo piccolo”, ad indicare la differenza di qualità e livello rispetto all'avversario. Il tutto fatto davanti a Musetti che, probabilmente, non si è accorto di nulla. "Un gesto che poteva serenamente evitare, serve rispetto sempre", hanno scritto in molti su X. Molti se la sono presa con la rinomata esuberanza dell'americano, non nuovo ad uscite del genere. Conoscendo Musetti, si sarà arrabbiato più per la prestazione piuttosto mediocre offerta che per il gesto dell'avversario decisamente fuori luogo.