Cobolli e Darderi, scintille e accuse a Cincinnati: "Stai male per finta". Il gesto gelido a fine partita

Un pomeriggio per cuori forti, un derby pieno di polemiche quello che è andato in scena a Cincinnati tra Flavio Cobolli e Luciano Darderi. I due azzurri, impegnati nei trentaduesimi di finale del Masters 1000 americano, hanno dato vita ad un match che definire polemico è poco. Frecciate continue soprattutto nel primo set con il 22enne tennista romano protagonista assoluto. Flavio non ha gradito il comportamento di Darderi, che, fin dalle prime battute del set avrebbe finto di stare male per poi riprendersi improvvisamente giocando un tennis di tutto rispetto. Cobolli ha giudicato questo atteggiamento antisportivo e non lo avrebbe nascosto all'avversario.