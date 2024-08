Paolini parte bene a Cincinnati: battuta Potapova, agli ottavi c'è Andreeva

CINCINNATI (USA) - Buona la prima a Cincinnati per Jasmine Paolini, reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui ha regalato il primo oro della storia al tennis italiano vincendo il torneo di doppio ai Giochi in coppia con Sara Errani .

Cincinnati, Paolini vola agli ottavi

Partita direttamente dal secondo turno, sul cemento del torneo Wta 1000 in Ohio (montepremi 3.211.715 dollari) la 28enne toscana numero 5 del mondo ha battuto in due set (7-6, 6-3) la 23enne Anastasia Potapova (n.44), che l'aveva sconfitta quest'anno a Indian Wells nell'unico precedente confronto diretto. Negli ottavi di finale Paolini sfiderà un'altra russa, la 17enne Mirra Andreeva (n.24).

Eliminata Cocciaretto, ko con Sabalenka

Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto: la marchigiana, n.67 Wta, è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati perdendo in due set (3-6, 4-6) il suo primo confronto in carriera contro la numero 3 del ranking e del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Gauff subito fuori in Ohio, Badosa supera Kalinskaya

Subito fuori intanto la numero 2 al mondo e campionessa in carica Coco Gauff. Sul cemento di Cincinnati la 20enne statunitense (portabandiera olimpica a Parigi) è stata sconfitta in tre set (4-6, 6-2, 4-6) dalla 29enne kazaka Yulia Putintseva (n.34). Prossima avversaria della Putintseva sarà la 26enne spagnola Paula Badosa (n.36), fidanzata del greco Stefano Tsitsipas che ha superato in due set (6-3, 6-2) la 25enne russa n.15 al mondo Anna Kalinskaya, compagna invece di Jannik Sinner volato invece agli ottavi nel torneo maschile.