Darderi, il messaggio e il like di Cobolli sui social: pace fatta?

Darderi e il ritiro a Cincinnati

"Dopo una vittoria al primo turno, non vedevo l'ora di scendere in campo oggi contro Cobolli. Sfortunatamente quando mi sono svegliato non mi sentivo bene. Sono stato assistito dai medici prima del match. Non volevo ritirarmi, però, e ho dato il mio meglio fino al momento in cui ho capito di non poter continuare. Abbandonare un match è sempre una delusione, ma la salute viene prima di tutto", ha scritto Darderi sui social ricevendo il like di Cobolli. Pace fatta? Sembra proprio così.