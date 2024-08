Masters 1000 Cincinnati, il programma: Sinner-Rublev vale un posto in semifinale

Continua la corsa di Jannik Sinner all'Western & Southern Open di Cincinnati . Il numero uno al mondo ha staccato senza giocare il pass per i quarti di finale del torneo che si sta disputando sul cemento del Lindner Family Tennis Center dopo il forfait di Jordan Thompson , che ha deciso di non scendere in campo a causa di un infortunio alle costole. L'altoatesino è l'unico italiano rimasto nel torneo 1000 combined dell'Ohio dopo le sconfitte di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli , battuti rispettivamente agli ottavi da Anastasia Potapova e Hubert Hurkacz . Sinner affronterà per un posto in semifinale Andrey Rublev nel secondo match in programma sul Center Court non prima delle 19:00. Sarà la possibilità per Jannik di prendersi la rivincita dopo la sconfitta della scorsa settimana a Montreal .

Il programma completo

CENTER COURT

A partire dalle ore 17:00

(1) Swiatek vs Andreeva

Non prima delle 19:00

(1) Sinner vs (6) Rublev

(3) Zverev vs (12) Shelton

Non prima delle 23:00

Pavlyuchenkova vs Badosa

Draper vs (15) Rune

P&G GRANDSTAND

Non prima delle 19:00

(3) Sabalenka vs (19) Samsonova

Non prima delle 20:30

(6) Pegula vs Fernandez

Non prima delle 23:00

(5) Hurkacz vs Tiafoe