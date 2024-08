Sinner, semifinale Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è in semifinale all'Western & Southern Open , il torneo Masters 1000 che si disputa sul cemento del Lindner Family Tennis Center di Cincinnati . Il numero uno al mondo si è preso la rivincita su Andrey Rublev, che lo aveva eliminato la scorsa settimana nei quarti di finale di Montreal, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Una prova difficile per l'azzurro, che è riuscito a gestire il forte vento e qualche problema fisico per guadagnarsi la sfida con il vincitore del match tra Ben Shelton e Alexander Zverev , che vale un posto in finale nel torneo dell'Ohio.

Sinner in semifinale, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e il vincitore della sfida tra Zverev e Shelton, valevole per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2024, è in programma domenica 18 agosto sul Center Court con orario ancora da definire.

Sinner in semifinale, i precedenti

Sinner ha affrontato cinque volte in carriera Zverev, uscendo vittorioso solamente in un'occasione: agli ottavi di finale del Roland Garros del 2020, dove si impose con lo score di 6-3 6-3 4-6 6-3. Sono poi arrivate per Sinner cinque sconfitte consecutive: l'ultima risale agli ottavi di finale degli US Open dello scorso anno. Con Shelton sono invece quattro i precedenti per il numero uno al mondo e Jannik è avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti. L'unico successo dello statunitense è arrivato nel 2023 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Sinner in semifinale, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e il vincitore della sfida tra Zverev e Shelton a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)