Masters 1000 Cincinnati, il programma: Sinner a caccia della finale contro Zverev

A quasi un anno di distanza dall'ultima volta, dall'ottavo di finale perso agli US Open , Jannik Sinner troverà di nuovo davanti a sé Alexander Zverev . Il numero uno al mondo va a caccia sul cemento di Cincinnati della sua diciannovesima finale in carriera a livello di circuito maggiore, la quinta della stagione dopo quelle disputate agli Australian Open , Rotterdam , Miami e Halle . I precedenti sorridono al tedesco, che ha vinto quattro dei cinque confronti diretti con l'altoatesino. Per Jannik l'unica vittoria è arrivata sulla terra del Roland Garros nel 2020 . La sfida è in programma come secondo match di giornata sul Center Court non prima delle ore 21:00, al termine della semifinale femminile che vedrà opposte Iga Swiatek e Aryna Sabalenka .

Il programma completo

CENTER COURT

A partire dalle ore 17:00

(1) Swiatek vs (3) Sabalenka

Non prima delle ore 19:00

(6) Pegula vs Badosa

Non prima delle 21:00

(1) Sinner vs (3) Zverev

Non prima dell'1:00

Tiafoe vs (15) Rune