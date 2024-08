Sinner da urlo a Cincinnati: batte Tiafoe in due set e vince la finale

Strepitoso Sinner: ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo Masters 1ooo di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti.

Quinto trofeo stagionale per Sinner

Quello di Cincinnati è il terzo trofeo ATP Masters per Jannik. L'altoatesino ha faticato nel primo set, ma poi è riuscito a spuntarla al tie-brack. Nel secondo set invece non c'è stata storia. Tiafoe è stato surclassato dal numero uno al mondo, che adesso lo resterà sicuramente anche dopo gli Us Open. L'americano, che comunque entra nella top-20 della classifica, è riuscito solo a salvare tre match point prima che Sinner conquistasse il suo quindicesimo titolo in carriera. Cincinnati è il quinto trofeo del 2024 per Sinner, che ha iniziato la stagione con lo storico trionfo nell'Australian Open.