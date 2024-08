Sinner show a Cincinnati: un altro trionfo e il gesto virale nella semifinale con Zverev

CINCINNATI (USA) - Dopo aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite ed essere uscito ai quarti di finale contro Rublev nel Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner è tornato a gioire in quello di Cincinnati che ha vinto superando in finale lo statunitense 'padrone di casa' Frances Tiafoe e dimostrando di essere vicino al top della forma in vista degli imminenti Us Open (dove l'azzurro proverà a vincere il suo secondo Slam dopo il trionfo di inizio anno agli Australian Open).