Tsitsipas e Badosa show: il gesto a sorpresa e la reazione del pubblico

A cinque giorni dall'inizio degli US Open sul cemento di Flushing Meadows hanno preso il via le consuete serate di esibizione a scopo benefico che precedono il via delle gare ufficiali. Dopo l'omaggio riservato a Garbine Muguruza nella giornata di lunedì, il martedì è stato dedicato alla serata US Open Mixed Madness. A trionfare è stata una delle coppie più amate del circuito, quella formata da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa. Gli "Tsitsidosa" hanno prima sconfitto Coco Gauff e Ben Shelton per 6-4 e poi hanno avuto la meglio su Taylor Fritz e Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3, riuscendo a vincere il premio di 250.000 dollari che sarà devoluto in beneficienza ai bambini più bisognosi.