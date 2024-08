Follia Tomic: si camuffa sugli spalti per insultare il rivale che lo aveva battuto

SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) - Surreale quanto accaduto durante il Challenger 125 di Santo Domingo, protagonista Bernard Tomic, 31enne australiano con un passato da numero 2 del mondo da junior e in Top-20, best ranking numero 17, nel circuito Atp. Cappellino ben calzato in testa e occhiali scuri nonostante l'orario serale, Tomic si è confuso tra il pubblico per assistere alla finale tra l'ecuadoriano Andres Andrade e il bosniaco Damir Dzumhur, con l'intento di disturbare il primo, 'reo' di averlo sconfitto ai quarti di finale del torneo.