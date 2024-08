US Open, il programma del day 1: sei azzurri in campo e l'esordio di Djokovic

L'attesa è finalmente finita: iniziano gli US Open. L'ultimo Slam della stagione prenderà ufficialmente il via alle 17 italiane di lunedì 26 agosto e saranno subito sei gli azzurri in campo nella prima giornata di gare. Oltre a Luciano Darderi, Luca Nardi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, gli occhi saranno puntati sul debutto di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il toscano e il romano saranno impegnati uno dopo l'altro sul Court 7 rispettivamente contro Albert Ramos Vinolas e Reilly Opelka. Se bisognerà attendere martedì per l'esordio di Jannik Sinner, il day 1 vedrà di scena la sfida di primo turno del campione uscente Novak Djokovic, che inizierà la sua corsa al 25° titolo Slam contro il moldavo Radu Albot nel match che chiuderà il programma dell'Arthur Ashe Stadium. Al femminile, inizia anche la difesa del titolo di Coco Gauff, che dovrà vedersela con la francese Varvara Gracheva.