Maluma risponde alla proposta di Paula Badosa: "Sono pronto". E Tsitsipas...

Paula Badosa è tornata protagonista nel tennis che conta dopo un periodo complicato segnato da un serio infortunio alla schiena e scarsi risultati. Ha vinto al suo debutto agli US Open con un impeccabile 6-0 6-3 contro la svizzera Viktorija Golubik (e successivamente ha battuto anche l'americana Taylor Townsend). Appena finito il match, nel corso della conferenza stampa, la tennista ha confessato chi le piacerebbe vedere in uno dei suoi prossimi incontri: "Se dovessi invitare qualcuno, inviterei Maluma". Il cantante non ha tardato a rispondere, accettando subito la proposta della spagnola.

La risposta di Maluma a Paula Badosa "Sono pronto, Paula", è stato il messaggio che il colombiano ha condiviso con i suoi follower. La Badosa, emozionata, ha caricato la risposta accompagnata da diverse emoticon che mostravano come si sentiva. In passato Paula aveva ammesso di avere una cotta per Maluma, uno degli artisti più influenti e amati (e affascinanti) del genere latin-pop. Ma nulla di più: la tennista è felicemente fidanzata con Stefanos Tsitsipas mentre Maluma è da poco diventato padre della piccola Paris, frutto del rapporto con l'architetto Susana Gomez, alla quale è legato dal 2020 (anche se sono stati migliori amici per molti anni).

Anche Stefanos Tsitsipas approva Maluma Anche Stefanos Tsitsipas ha dimostrato qualche tempo fa grande ammirazione per Maluma: "Sono un grande fan di Bad Bunny e Maluma", ha dichiarato. Oltre all'amore per il tennis il campione greco e Paula Badosa condividono pure la passione per la stessa musica.

