Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa dagli US Open: il numero tre del mondo è stato battuto al secondo turno dal numero 74, l'olandese Botic van de Zandschulp per 6-1, 7-5, 6-4. Termina così il tentativo di diventare il terzo uomo nell'era moderna a vincere l'Open di Francia, Wimbledon e gli US Open nella stessa stagione. Alcaraz aveva raggiunto almeno i quarti di finale nelle sue tre precedenti apparizioni a New York. Lo spagnolo era dalla parte del tabellone di Sinner.