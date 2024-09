Sinner, colpo da fenomeno a pickleball: Djokovic non ci crede!

Sinner è un fenomeno anche a Pickleball. Il tennista numero uno al mondo è concentratissimo sulla sfida agli ottavi degli Us Open con Tommy Paul, in programma martedi alle 2.30 di notte ora italiana. Qualche giorno fa Jannik si è distratto cimentandosi con il Pickleball con Djokovic in versione telecronista del match. Jannik ha fatto un punto pazzesco, Nole era incredulo: il video è diventato virale sui social. Il pickleball è esploso negli Stati Uniti e sta crescendo molto anche in Europa, dove però ancora comanda il padel.