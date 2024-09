Panatta e il commento sulla vittoria di Sinner: "Se gioca così ndo vai...". Poi cita Tyson

La battuta di Panatta dopo la vittoria di Sinner agli Us Open

Panatta risponde così all'amico, commentando a modo suo il successo dell'azzurro agli Us Open: "La verità è solo una, Jannik è più forte e ha vinto addirittura senza giocare il suo miglior tennis. Jannik è il più completo del circuito: serve meglio, sul dritto non c’è paragone, la palla corta è tutta un'altra cosa… e così dove va Medvedev.... Sinner è l’unico giocatore che entra in campo e dice: “Adesso te meno”. Mi sembrava il primo Tyson, quello migliore. Lui ha la mentalità di giocare e dominare. Lui dice: “Il match lo faccio io”, non aspetta mai ma spinge sempre. E’ questa la grande differenza tra lui e gli altri, un po’ come fa Alcaraz quando è in forma. E infatti lo spagnolo è l’unico che lo può battere. Non penso che Djokovic potrebbe batterlo, ormai, soprattutto al meglio dei cinque set".

Bertolucci e il commento su Draper

Bertolucci interviene di nuovo per parlare della semifinale che attende Jannik contro Draper: "L'inglese gioca bene a tennis, serve bene e ha un bel dritto ma per battere Sinner dovrà prendere rischi massimi in apnea e non solo per un set ma per ben tre. Dovrebbe alzare il livello al massimo mentre Jannik dall'altra parte non cala mai e non fa mai errori stupidi. Se ha un calo, lo circoscrive all’interno di un game. Così è dura per qualsiasi avversario".

Fritz e Tiafoe? Fritz non fa il simpatico, l’altro invece vorrebbe farlo ma alla fine peggiora la sua situazione.

Kyrgios e Federer? Nessuno dei due mi è piaciuto su Sinner. Bisogna stare zitti e lasciar andare. Non se ne può più di questa storia.