La bellissima frase di Sinner a Draper a rete dopo la vittoria agli Us Open

Una vittoria in una semifinale nello Slam è un qualcosa che non capita tutti i giorni. Jannik Sinner, invece, sta trasformando questi risultati in una piacevole routine. Quella contro Jack Draper, amico e rivale per una sera, è stata una battaglia, soprattutto nei primi due set tiratissimi. Alla fine ha prevalso l'esperienza e la tenuta fisica dell'azzurro che però, subito dopo la vittoria, ha voluto abbracciare a rete il proprio rivale, in evidente difficoltà fisica.