Come sta il polso di Sinner? La frase di Jannik dopo la semifinale chiarisce tutto

Quando Jannik Sinner nel secondo set è scivolato (male) mentre rincorreva un lungolinea di Draper un brivido è corso sulla schiena di tutta Italia. I tifosi lo hanno visto perdere l'equilibrio, cadere all'indietro e poggiare male a terra la mano. Jannik (che quel punto lo ha conquistato lo stesso) si è rialzato e ha cominciato a toccarsi il polso dolorante. Ha chiesto l'intervento del fisioterapista e le facce di Cahill e Vagnozzi in tribuna dicevano tutto. Per fortuna poi la situazione è rientrata e l'azzurro ha potuto terminare trionfalmente la sua partita conquistando la finale agli Us Open.