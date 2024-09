Kyrgios attacca Sinner dopo il trionfo Us Open: dura risposta sul caso doping

Nick Kyrgios continua a punzecchiare Jannik Sinner. Dopo le accuse, più o meno velate, legate alla gestione del caso doping, e alle battute di pessimo gusto su Anna Kalinskaya (sua ex fidanzata e attuale compagna del tennista azzurro), l'australiano è tornato ancora alla ribalta. Ieri, al termine della finale degli Us Open, che ha consacrato Sinner, ha pubblicato un post su "X" per rincuorare Taylor Fritz, senza menzionare il tennista italiano.