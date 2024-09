Sinner svela il toccante messaggio di Cahill dopo la vittoria agli Us Open: cosa c'era scritto 

"Sono stati mesi difficili ma ho sentito un enorme affetto dall'Italia e questo mi ha aiutato molto". Parole e musica del numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner. Il numero al mondo ha confessato tutte le sue emozioni dopo il trionfo agli Us Open, secondo slam stagionale: "Come ho festeggiato? L'ho fatto con le persone che mi stanno vicino, con il mio team e abbiamo dato vita al nostro rito che prevede hamburger, patatine fritte e via. Questo mi fa capire che adesso inizia un momento di relax, è stato molto bello", ha detto il campione azzurro a Sky Sport.

Sinner e l'idea di essere un esempio

"Se mi sento un esempio? Sono ancora giovane e sinceramente mi fa un po' strano. Il tennis è un po' particolare come sport, perché ti alleni con quelli che sono i tuoi avversari. Sicuramente come io ho guardato ad altri giocatori in passato, ora qualcuno guarda a me e fa piacere".

Il messaggio di Cahill che ha commosso Sinner

Tra i tantissimi messaggi di complimenti che ha ricevuto ce n'è uno che conserva con particolare affetto: "Me lo ha fatto Darren Cahill, il mio allenatore quando mi ha detto che i miei genitori sono le persone più orgogliose di me. Lui mi è stato molto vicino in questi mesi difficili, è padre e capisce bene".

Le parole d'amore verso i tifosi italiani

Infine parole al miele per i tanti tifosi italiani che lo hanno acclamato dopo il trionfo americano: "L'affetto del pubblico italiano lo sento sempre, a prescindere dall'ora in cui gioco. Anche nella finale contro Fritz ero consapevole di quanti mi stessero guardando dall'Italia e questo pensiero mi ha dato tanta forza. Prima del via di questo torneo avevo tanti dubbi in testa, ora sono molto contento".