Ivan Ljubicic: “Dietro a Sinner e Paolini si muove un mondo”

«Hanno allungato sulla concorrenza, in questo momento nessuno gli sta dietro. L’unico è Djokovic, se motivatissimo è ancora al livello di questi due. Vediamo come arriverà al 2025. Jannik e Carlos sono due persone e due giocatori diversi per modo di essere e cose che fanno in campo. Dovendo fare dei paragoni moderni possiamo dire che Sinner è più un Nole con la sua solidità e la costanza che lo rende un rullo in grado di superare avversari su avversari. Alcaraz è un po’ un Roger moderno: quando è al top ti fa vedere delle cose incredibili ed è ingiocabile. Inoltre non dimentichiamoci che è un classe 2003».

Ci sono rivali vicini e allo stesso tempo lontani come Medvedev e Zverev. Cosa possono fare?

«Il DNA di un giocatore non si può cambiare, quindi senza snaturarsi devono provare a migliorare per puntare a qualcosa di più. Daniil ha avuto una stagione solida, ma poi si è spesso piegato a questi “piccoli mostri”. Qualche spazio per i grandi titoli ci sarà, perché non credo che Sinner e Alcaraz siano già al punto di non poter far respirare la concorrenza per i prossimi dieci anni».

La stagione è tutt’altro che finita. Che scelte farebbe se dovesse gestire il fitto calendario di questi top player?

«Dipende in primis dall’obiettivo che ci si pone. La Coppa Davis si gioca se è un traguardo al quale si ambisce, come nel caso di Alcaraz. Se invece si vuole finire numero 1 al mondo si struttura diversamente o si pianifica in modo ancora differente se la priorità è stare bene fisicamente. Per i team è importante definire degli obiettivi e tenerli bene a mente quando si decide. Lo scorso anno Jannik ha fatto scelte importanti e dolorose come quella di rinunciare ai gironi della Davis. Carlos quest’anno non ha giocato Montecarlo e Roma prima di vincere il Roland Garros. I campioni devono essere capaci di prendere decisioni difficili».

Negli anni 90 è cresciuto tennisticamente nel nostro Paese. Quanto è sorpreso del livello del tennis azzurro e quanto sono cambiate le cose nel modo in cui viviamo questo sport?

«È cambiato tutto. Il tennis non può superare il calcio, che resta intoccabile in Italia, ma adesso è uno sport riconosciuto e seguito. Oltre a Sinner ci sono tantissimi ragazzi e ragazze: quello che stanno facendo Paolini ed Errani è pazzesco. Tantissimi ragazzini inizieranno a giocare e tra 10 anni si raccoglieranno i risultati di ciò che sta accadendo. Faccio l’esempio della Svezia, dove Edberg e Wilander sono esistiti perché, da bambini, hanno visto Borg, così come, negli USA, Sampras e Agassi hanno visto McEnroe. È un momento tutto da vivere per il tennis italiano».