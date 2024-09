Quando Sinner snobbò Kyrgios in campo: il video ritorna virale

Kyrgios se ne deve fare una ragione: è Sinner il più forte di tutti, è lui il numero uno al mondo. E non c'è attacco social che lo possa scalfire, non esiste tweet in grado di penetrare la corazza di ghiaccio di Jannik, sempre imperturbabile, corretto, freddo e spietato in campo nei momenti che contano. Lo è sempre stato, lo era anche due anni fa quando, proprio durante un match contro il tennista australiano, rimase glaciale mentre Kyrgios dava spettacolo protestando e spaccando la racchetta. Già allora Sinner dimostrò quanto fosse migliore, più grande.