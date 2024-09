Sinner, il caso doping è chiuso: la Wada non fa ricorso

La Wada, l'agenzia mondiale antidoping, ha deciso che non presenterà ricorso contro la sentenza dell'Itia che scagionava Sinner dall'uso del Clostebol. A riportarlo è il Corriere della Sera. L'assoluzione quindi è definitiva e cade ogni responsabilità di Jannik per la positività dello scorso marzo durante Indian Wells, per la quale il numero uno al mondo non era stato squalificato ma aveva dovuto pagare 400 punti, decurtati dal ranking Atp.