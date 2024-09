Berrettini si commuove dopo la vittoria in Davis. La reazione di Pietrangeli in tribuna

La commozione di Berrettini e la gioia di Pietrangeli

Dopo la vittoria hanno visto tutti un Matteo Berrettini felice ed emozionato: sensazioni di sollievo e di un amore per il tennis che non è mai venuto meno. “Mi è mancato tutto questo, l'atmosfera, il calore del pubblico. Ce lo siamo detti prima della partita che bisognava godersela, ho provato a fare del mio meglio e sono contento. La caratteristica dei giocatori più forti è di non mollare anche nelle situazioni più difficili: il tennis è uno sport strano, la Davis è sempre particolare, quindi sotto 4-0 nel tie-break non ho mollato. Fonseca il piccolo Sinner? Sì, un po' di pressione per questo ragazzo. È sicuramente molto forte, io alla sua età giocavo i tornei juniores. Sono sicuro che migliorerà e che ci sfideremo nelle finali dei tornei, è un talento generazionale e lo sanno tutti”. In tribuna ha esultato anche Nicola Pietrangeli. L’ex campione italiano ha visto tutta la partita di Matteo: un bel sorriso finale e un’espressione visibilmente felice per il ritorno di uno dei simboli del tennis azzurro.