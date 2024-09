Retroscena Berrettini, la frase in Coppa Davis: "Sullo 0-4 mi sono detto..."

Matteo Berrettini ha regalato all'Italia il primo punto in questa fase a gironi di Coppa Davis. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-1 7-6(5) su Joao Fonseca dopo un'ora e 21 minuti di gioco nel match che ha aperto la sfida con il Brasile all'Unipol Arena di Bologna. Una prestazione convincente quella di Matteo, che a fine partita non ha nascosto tutta la sua emozione per un successo importante dopo la prematura sconfitta subita al secondo turno degli US Open per mano del futuro finalista del torneo Taylor Fritz.