Pietrangeli e la gelosia su Sinner: "Io rosico? Ma se Jannik sta andando sulla luna"

BOLOGNA - «Non solo non sono geloso di Sinner, ma gli auguro di battere tutti i miei record, eccetto quello della Davis». È un Nicola Pietrangeli in grande forma quello che spegne le sue 91 candeline al circolo Tennis Bologna durante la presentazione del docufilm sulla sua vita: "Nicola VS Pietrangeli" prodotto da The Arena e Rai Documentari, con Gabriella Carlucci produttore esecutivo per la regia di Antonio Centomani. «Tutto ciò che viene descritto è vero. È divertente perché c’è la storia dello sportivo, del giocatore di tennis e quella dell’uomo, diciamo un po’ meno sportivo».

Sono tante le differenze? «Sono cose diverse ma niente di così grave. Se volessi fare una battuta non c’è mai stato doping, un argomento di cui si parla molto in questi giorni. Sia perché allora non c’erano i soldi per comprarlo, poi non mi interessava. È la storia di una bellissima vita, anzi diverse bellissime vite. Qualcuno ha detto che mi sono dato alla dolce vita, ma in realtà si faceva in estate in via Veneto. Ma io in quel periodo ero sempre in giro per il mondo a giocare a tennis, quindi, la faceva qualcun altro. Comunque sono curioso perché io il film non l’ho ancora visto ma mi dicono sia carino, con belle testimonianze».