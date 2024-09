"Nicola vs. Pietrangeli', viaggio nel mondo del mito del tennis italiano

Un'ora di ricordi, aneddoti, testimonianze esclusive, particolari inediti; un viaggio nell'"universo Pietrangeli", mito dello sport italiano, primo tennista azzurro a conquistare una prova del Grande Slam, il Sacro Graal delle racchette, ma anche, o forse soprattutto, personaggio in grado di valicare i confini della propria disciplina, imponendosi come vip ante litteram, simbolo della Dolce Vita e del jet set internazionale. E' "Nicola vs. Pietrangeli", il documentario prodotto da Gabriella Carlucci con The Arena per Rai Documentari, in collaborazione con Istituto Luce e La Dreccera Productions, con il patrocinio della Regione Lazio, firmato da Antonio Centomani, in onda su Rai 3 domenica 15 settembre alle 23.15.