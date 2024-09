Berrettini si emoziona: "Quanto mi era mancato": cosa c'è dietro la sua rinascita

Matteo Berrettini ha bagnato con una vittoria il suo ritorno in nazionale in Coppa Davis. Nella partita che ha aperto la sfida con il Brasile, il tennista romano si è imposto su Joao Fonseca con il punteggio di 6-1 7-6(5) regalando il vantaggio all'Italia, che ha poi chiuso i conti grazie al successo di Matteo Arnaldi su Thiago Monteiro. Al termine del match Matteo non ha nascosto tutta la sua commozione per aver ritrovato il successo con la maglia azzurra in Coppa Davis. L'ultimo risaliva infatti alla fase a gironi del 2022, quando sempre sul cemento indoor dell'Unipol Arena di Bologna, Berrettini conquistò tre vittorie contro Borna Coric, Sebastian Baez e Elias Ymer. L'ultima apparizione in nazionale era invece stata quella delle final eight dello stesso anno nel doppio perso con Fabio Fognini contro Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil.