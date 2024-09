Italia-Belgio, Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo all'esordio per 2-1 contro il Brasile, l'Italia vuole blindare la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis. Prossimo avversario della squadra di Filippo Volandri, sarà il Belgio di Steve Darcis, che all'esordio ha battuto l'Olanda al doppio decisivo. Il team belga può contare sui singolaristi Rahael Collignon, numero 194 del mondo, e Zizou Bergs, numero 72, oltre che su una collaudata coppia di doppio formata da Sander Gille e Joran Vliegen. In caso di vittoria per 3-0, la nazionale campione in carica si qualificherebbe aritmeticamente alla final eight di Malaga.