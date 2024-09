Coppa Davis Italia diretta Berrettini e Cobolli: le sfide con il Belgio LIVE

BOLOGNA - La squadra italiana di tennis torna in campo all’Unipol Arena di Bologna dopo la brillante affermazione contro il Brasile in Coppa Davis . Il ct azzurro Filippo Volandri per la sfida contro il Belgio conferma Matteo Berrettini come primo singolarista, mentre dovrà fare delle valutazioni sulle condizioni fisiche di Matteo Arnaldi che ha un problema alla caviglia: al suo posto potrebbe esordire Flavio Cobolli . Segui il live

15:10

Italia - Belgio, inni nazionali e riscaldamento

Dopo l'ingresso dei tennisti e gli inni nazionali, inizia il riscaldamento di Berrettini e Blokx, che daranno vita alla prima sfida

14:59

Coppa Davis: Italia-Belgio, inizia la sfida

Tutto è pronto per l'inizio della seconda sfida che vedrà l'Italia opposta al Belgio. Il primo singolare in programma vedrà protagonisti Berrettini-Blockx, a seguire ci sarà la sfida tra Cobolli e Bergs poi il doppio tra la coppia italiana Bolelli-Vavassori e quella belga formata da Gille-Vliegen.

14:45

Coppa Davis: il bilancio tra Cobolli-Bergs

I due tennisti si sono sfidati in una sola occasione nel corso della loro carriera. L’incrocio risale due settimane fa quando l’italiano a New York ha battuto il belga agli Us Open 2024 in quatto set con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, 6-3.

14:30

Coppa Davis: Berrettini-Blockx, il bilancio

Confronto inedito quello che andrà in scena fra pochi minuti all’Unipol Arena di Bologna per la seconda giornata del girone A della Coppa Davis. Matteo Berrettini sarà il primo singolarista italiano a scendere in campo contro il belga Alexander Blockx. Tra i due non ci sono precedenti.

14:15

Coppa Davis, successo all'esordio anche per il Belgio

Italia e Belgio hanno vinto all'esordio nella prima giornata dei gironi della Coppa Davis. La squadra belga ha battuto a sorpresa l'Olanda per 2-1. L'Italia ha battuto il Brasile con lo stesso punteggio.

14:00

Coppa Davis, le scelte del doppio

La terza sfida di doppio dovrebbe veder impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana andrà a sfidare Sander Gille e Joran Vliegen.

13:45

Coppa Davis, Italia-Belgio la scelta dei singolaristi

Il due ct fanno pretattica e fino alla fine non sveleranno le loro carte. Il commissario tecnico italiano Filippo Volandri conferma Matteo Berrettini che sfiderà il belga Alexander Blockx, n. 253 al mondo. Nell’altro singolare il dubbio è legato alle condizioni di Matteo Arnaldi che potrebbe essere sostituito da Flavio Cobolli: per il romano sarebbe l’esordio assoluto in Coppa Davis, il tennista italiano andrebbe a sfidare Zizou Bergs.

13:30

Coppa Davis, le condizioni di Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi al momento è in forte dubbio per la sfida odierna contro il Belgio. Il tennista che ha dato il punto decisivo agli Azzurri contro il Brasile si è infortunato alla caviglia nella fase finale del match contro Thiago Monteiro. A prima impressione l’infortunio sembrava essere di poco conto, ma nelle ore successive il problema all’articolazione avrebbe assunto una criticità più significativa.

13:15

Italia, un successo per volare a Malaga

Gli Azzurri di Filippo Volandri nella prima giornata del Girone A di Coppa Davis hanno sconfitto il Brasile. Un eventuale successo contro il Belgio per 3-0 garantirebbe alla squadra italiana la qualificazione alle Finals della Coppa Davis in programma a Malaga.

