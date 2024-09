Bufera Paire: gioca controvoglia, perde in mezz'ora e provoca il pubblico. Rivolta sui social

Dallo sputo sulla riga durante una sfida di ottavi di finale a Buenos Aires nel 2021 alla foto al segno contestato nel match contro Stefano Travaglia agli Internazionali BNL d'Italia: Benoit Paire ne ha fatta un'altra delle sue . Il tennista francese si è reso protagonista di uno spiacevole spettacolo durante il Challenger di Rennes . L’ex numero 18 del mondo è stato eliminato al primo turno dall'inglese Jacob Fearnley con il punteggio di 6-1 6-0 dopo appena 37 minuti di gioco. Un record negativo che non ha però battuto la sconfitta di Bernard Tomic al Masters 1000 di Indian Wells 2014, quando l'australiano si arrese al finlandese Jarkko Nieminen per 6-0 6-1 in appena 28 minuti e 20 secondi. Dopo l'incredibile eliminazione a Rennes, Paire ha ricevuto i fischi del pubblico di casa e risposto mandando baci verso le tribune.

Paire, baci al pubblico al termine del match

All’uscita dal campo, sono piovuti fischi dalle tribune all'indirizzo del tennista francese dal pubblico che non ha ovviamente gradito la sua prestazione. Invece di scusarsi per il brutto spettacolo messo in mostra, Benoit ha mandato baci ai tifosi. "Ho visto quattro game e ho capito subito che non aveva senso restare troppo a lungo - il commento del direttore del torneo Nicolas Mahut -. Sarebbe stato meglio per lui e per il pubblico se si fosse ritirato". Arrivato negli spogliatoi, Paire ha poi anche postato sul suo proprio profilo X tre emoji sorridenti, scatenando l'ira degli appassionati.