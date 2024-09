Coppa Davis, Italia qualificata: quando e dove si giocano le final eight

L'Italia è ufficialmente qualificata alle final eight di Coppa Davis, che si disputeranno a Malaga a novembre. Dopo aver superato per 2-1 il Brasile alla prima giornata e poi il Belgio con lo stesso risultato, gli azzurri di capitan Filippo Volandri sono certi del passaggio del turno a prescindere da cosa accadrà nell'ultima sfida con l'Olanda in programma domenica sul cemento indoor dell'Unipol Arena di Bologna. A regalare la matematica qualificazione ai campioni in carica è stata la vittoria del Brasile sul Belgio: il successo di Thiago Monteiro su Zizou Bergs con il punteggio di 4-6 7-6(5) 7-5 si è aggiunto a quello di Joao Fonseca, che in apertura di giornata aveva sconfitto Raphael Collignon per 6-3 6-7(2) 6-3. Un trionfo che regala ai sudamericani anche una speranza di staccare il pass per i quarti di finale dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate.