Kyrgios ci ricasca: dopo Sinner ecco chi ha attaccato stavolta

Fermo da oltre un anno per un infortunio al polso, Nick Kyrgios continua a essere al centro dell'attenzione per le sue parole di fuoco, che accendono polemiche nel mondo del tennis. Dopo aver attaccato più volte Jannik Sinner per il caso Clostebol, il 29enne australiano punge i tre grandi della racchetta contemporanea, Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic: "Non credo che Federer, Nadal o Djokovic abbiano mai pensato che potessero perdere contro di me - le sue parole al podcast di Tennis Insider Club - penso che loro si guardino indietro e ragionino su come diavolo siamo riusciti a perdere contro di me, non ero molto professionale e di certo non mi dedicavo al tennis. Era l'inizio della mia carriera". Kyrgios confessa: "Non ho mai pensato di diventare un professionista, ho iniziato a giocare a sette anni e sono arrivato a circa 15 anni, ho scalato le classifiche e sono diventato numero uno al mondo juniores".