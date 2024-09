Berrettini e la frase a Sinner prima della Davis: "Meno male che..."

Matteo Berrettini ha aperto con una vittoria l'ultima giornata di Coppa Davis . Il tennista romano nel match che ha inaugurato la sfida con l' Olanda all'Unipol Arena di Bologna ha superato Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Un successo che porta la squadra di capitan Filippo Volandri ad un solo passo dal chiudere il Gruppo A al primo posto in vista delle Final Eight di Malaga . Agli azzurri basterà vincere il prossimo singolare, dove sarà impegnato Flavio Cobolli , o il doppio con Andrea Vavassori e Simone Bolelli , per essere certi del primo posto nel girone. A Bologna, nella panchina italiana è arrivato a sostenere la squadra anche Jannik Sinner , che nella giornata di sabato ha raggiunto i compagni.

Sinner, lo scambio di battute con Berrettini

Jannik nella mattinata di oggi ha assitito agli allenamenti della squadra azzurra dopo aver cenato ieri con tutto il team. L'altoatesino ha scherzato con i compagni e in particolare con Berrettini con il quale ha scambiato qualche battuta. Nel video immortalato dalla pagina social ufficiale della Federtennis si vede il romano arrivare alle spallle di Sinner e alzargli il cappuccio della felpa. Poi una divertente analisi sull'ultimo precedente al secondo turno di Wimbledon, vinto da Sinner per 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4): "Ha fatto un punto in corsa, passante stretto, volée, lob... mi giro e gli faccio: 'Menomale che non ce la faceva! Menomale che si muoveva male!' - dice Berrettini, scatenando la risposta di Sinner sulla potenza del servizio del romano - : "Sul 30-30 fa ace, sul 40-40 ace, poi magari tu ti sposti là e lui va di là e l'allenatore dice: Eh! Te l'avevo detto!".