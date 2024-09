Sinner e la battuta virale accende la Davis: "Italia qualificata? Mangio gratis e..."

C'è un tifoso speciale all'Unipol Arena di Bologna per l'ultima giornata della fase a gironi di Coppa Davis , dove l'Italia, già certa della qualificazione alle Final Eight di Malaga affronta l'Olanda. Si tratta di Jannik Sinner , che è arrivato nel capoluogo emiliano per sostenere i compagni di nazionale. L'azzurro ha assistito alla vittoria di Matteo Berrettini , che ha regalato il vantaggio agli azzurri battendo Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 , dopo aver cenato nella serata di sabato con tutta la squadra. Il numero uno al mondo era insieme ai compagni di nazionale quando è arrivata la notizia della qualificazione aritmetica e ha raccontato la sua divertente reazione.

Sinner, la reazione alla qualificazione dell'Italia

Il numero uno al mondo in un video immortalato dal profilo social ufficiale della Federtennis ha raccontato come ha reagito alla qualificazione dell'Italia dopo la vittoria di Thiago Monteiro su Zizou Bergs che ha regalato la certezza agli azzurri di staccare il pass per le Final Eight di Malaga, in programma a novembre, già nella giornata di sabato: "E niente eravamo tutti lì quando ci siamo qualificati infatti ho detto: 'Mangio e me ne vado, mangio gratis e me ne vado' - ha scherzato Jannik, che poi ha anche analizzato le complicate sfide affrontate dagli azzurri durante la settimana -. Tutte le partite tirate eh, non ce n'è una dove dici... Pazzesco".