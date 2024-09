Classifica Atp, chi sarà il prossimo italiano nei primi 100? Cosa dice il ranking

Nella settimana in cui l'Italia ha conquistato la qualificazione alle Final Eight di Malaga in Coppa Davis, tanti tennisti azzurri hanno conquistato punti importanti in ottica ranking Atp. Jannik Sinner rimane saldamente al comando della classifica mondiale e festeggia la quindicesima settimana in carriera da numero uno al mondo a quota 11.180 punti. A seguire in graduatoria tra gli italiani compare il nome di Lorenzo Musetti, numero 19 del mondo; poi Flavio Cobolli 32, Matteo Arnaldi 33, Luciano Darderi 41, Matteo Berrettini 43, Lorenzo Sonego 50, Fabio Fognini 78, Luca Nardi 86 per un totale di nove azzurri in top 100. Due invece gli italiani che puntano al loro primo ingresso in carriera in Top 100.