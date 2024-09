Cobolli e la frase su Sinner che spiazza tutti: "Menomale che se n'è andato"

Battendo Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3, Flavio Cobolli si è regalato la gioia della prima vittoria con la maglia azzurra in Coppa Davis. Il tennista romano ha dato all'Italia il punto decisivo nella sfida con l'Olanda per certificare il primo posto nel Gruppo A e un posto tra le teste di serie nelle Final Eight di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. Una giornata speciale per il numero 32 del mondo e per tutta la nazionale azzurra, impreziosita anche dalla presenza di Jannik Sinner all'Unipol Arena di Bologna. Il numero uno al mondo è arrivato sabato in città, ha cenato insieme alla squadra e ha poi assistito agli allenamenti e al match di Matteo Berrettini, uscito vittorioso dall'incrocio con Botic Van de Zandschulp per 3-6 6-4 6-4, facendo letteralmente impazzire i social che si sono scatenati agli abbracci e ai sorrisi scambiati con i compagni.