Panatta e le parole su Sinner e Berrettini: "Ecco cosa dovranno fare"

Panatta promuove l'Italia di Coppa Davis

Senza Jannik Sinner reduce dal trionfo agli Us Open e senza Lorenzo Musetti, a regalare la qualificazione agli azzurri di capitan Filippo Volandri sono stati il ritrovato Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. "È stata una settimana molto positiva - ha detto Panatta nell'ultima puntata della 'Domenica Sportiva' -, questi ragazzi sono veramente bravi, si impegnano e sono molto uniti. Il movimento del nostro tennis è in grande salute, una bella fotografia per lo sport italiano".

Applausi a Sinner e Berrettini e un consiglio a Volandri

In attesa del sorteggio di giovedì (19 settembre) in cui gli azzurri pescheranno una tra Argentina o Australia nei quarti di Malaga, Panatta applaude anche il gesto di Sinner che è andato a Bologna per sostenere gli azzurri: "Jannik è un ragazzo come si deve ed è stato importante che fosse lì in panchina specialmente quando ha giocato Berrettini. Loro due si conoscono bene, sono cresciuti insieme e sanno come aiutarsi l’uno con l’altro. Per questo è il numero uno del mondo ed è un fuoriclasse". Infine un consiglio a capitan Volandri in vista delle Finals "A Malaga si giocherà sul veloce e io direi che n.1 sarà ovviamente Sinner e Berrettini n.2. Tornerà Musetti e io punterei sul doppio collaudato che abbiamo Bolelli e Vavassori".