Errani si racconta in esclusiva: "Io sono tutti i miei sogni"

«Non dormivo la notte, avevo un’ansia pazzesca. Ho sopportato quel lungo periodo grazie alla mia testardaggine. Adesso che ho realizzato tutti i miei sogni posso dirlo: sono fiera di me stessa». Oggi Sara Errani è serena, la medaglia d’oro a Parigi 2024 e le tante vittorie in coppia con Paolini e Vavassori rappresentano il coronamento di una carriera straordinaria. Gioca a tennis ed è felice. Ai grandi successi, però, spesso si arriva tramite la sofferenza e i momenti di difficoltà. Una vicenda doping da cui è uscita totalmente pulita (ma ovviamente provata), il lancio di palla e il servizio che non funzionavano più, match interi (o quasi) a servire da sotto, il tennis di vertice che si allontanava. È il mese di giugno del 2019 quando Sarita, che in classifica è fuori dalle prime 350 del mondo, torna a vincere nel torneo ITF dell’Antico Tiro a Volo. «Dentro di me sentivo che avrei potuto superare tutte le difficoltà, i risultati non arrivavano ma ero consapevole di poter ritrovare la felicità in campo e, di conseguenza, le vittorie. Il tennis, per me, è sempre stato amore e non avrei potuto terminare la carriera in malo modo, come era accaduto a Dementieva e Coria, incapaci di superare le difficoltà al servizio. Ho ritrovato la spensieratezza, la voglia di divertirmi». La gioia è tornata: nel 2024, a 37 anni, l’apoteosi col trionfo al Foro Italico con Paolini, oro olimpico, vittoria nel misto a New York e tanti altri risultati di prestigio.

Prima degli Internazionali BNL d’Italia non era ancora sicura di qualificarsi per i Giochi.

«È pazzesco come siano cambiate le cose da Roma in poi per me e Jasmine, un anno indescrivibile. A Roma, al primo turno, eravamo praticamente fuori (erano sotto 7-5 4-0 contro Melichar e Perez, ndc), e alla fine abbiamo vinto il titolo».

A Parigi 2024 ha raggiunto il sogno più grande: l’oro olimpico. Anche in quel caso c’è stato un match folle, negli ottavi, contro le francesi Garcia e Parry, vinto 10-8 al supertiebreak.

«Credo che, col senno di poi, sia stato il match decisivo di tutto il torneo. Jasmine aveva perso contro la Schiemdlova un match combattutissimo sotto un sole cocente, negli spogliatoi era stanca e delusa; ha fatto uno sforzo disumano per giocare quel doppio, penso che in parte lo abbia fatto più per me che per sé. Sapeva quanto ci tenessi. Il clima sul campo 7 era infuocato: il pubblico francese urlava i ‘buu’ già dal riscaldamento».

A fine match sono arrivate le lacrime.

«In quei momenti si provano emozioni molto intense. È stato un pianto di liberazione e sopravvivenza. Eravamo ancora vive nel torneo e qualificate per i quarti di finale».

Si dice spesso che si prende coscienza di un oro olimpico solo dopo qualche giorno.

«No, io l’ho realizzato subito (ride; ndc). Ci tenevo talmente tanto, così come Pablo (Lozano, il suo coach dal 2005; ndc). È stato un momento stupendo già dopo la vittoria in semifinale, a medaglia assicurata».

Ha vinto praticamente tutto, che obiettivi ha ancora da raggiungere?

«Avevo pensato che il 2024 potesse essere il mio ultimo anno, dopo l’Olimpiade avrei smesso. Ma mi sto divertendo tanto, poi Jas non mi permette di ritirarmi. Per adesso ho in programma un altro anno, in cui dovrò capire come gestire singolare e doppio. A New York ho disputato tre tornei, compreso il misto, ed ero un po’ al limite fisicamente».

A proposito di misto, agli US Open è arrivato il titolo Slam insieme a Vavassori.

«L’intesa con ‘“Wave” è stata forte già da Wimbledon, dove ci siamo conosciuti meglio, allenandoci spesso insieme. La vittoria a New York è stata bellissima, giocheremo insieme anche agli Australian Open».