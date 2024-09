Sinner carica Berrettini: il commento al post social infiamma i tifosi

Il conto alla rovescia per le Final Eight di Coppa Davis è ufficialmente partito. Dopo aver staccato il pass per le fasi finali da prima nel girone, l'Italia di Filippo Volandri è pronta per volare a Malaga, dove dal 19 al 24 novembre sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In attesa di conoscere la propria avversaria nei quarti di finale, che uscirà dal sorteggio di giovedì 19 settembre, la squadra azzurra ha già dimostrato tutta la sua unione durante la fase che si è disputata all'Unipol Arena di Bologna. Dai consigli riservati da Matteo Berrettini a Flavio Cobolli agli abbracci tra lo stesso Berrettini e Jannik Sinner, arrivato a sostenere i compagni dalla panchina durante la sfida con l'Olanda: tutti sintomi di un gruppo unito e volenteroso di conquistare la terza insalatiera d'argento, nonostante siano tanti i dubbi per le convocazioni del capitano azzurro.