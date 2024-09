"Coppa Davis? Formula stupida e ridicola". La furia dell'ex tennista infiamma i social

L'ex numero uno al mondo e vincitore di due titoli Slam, Lleyton Hewitt ha lanciato una dura critica alla formula della Coppa Davis. Non è la prima volta che il capitano dell'Australia, finalista della passata edizione contro l'Italia, si scaglia contro il nuovo regolamento del torneo. In particolare, Hewitt ha criticato la vicinanza delle fasi a gironi dell'evento all'ultimo Slam della stagione: "Questa settimana abbiamo avuto alcuni ragazzi che non erano messi benissimo, solo il nostro spogliatoio lo sa. Sarebbe stato molto facile per alcuni dei miei ragazzi non presentarsi questa settimana, ma sono venuti e hanno indossato la maglia e hanno fatto assolutamente tutto ciò che ho chiesto loro".