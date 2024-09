Berrettini a San Siro per Milan-Liverpool: l'incontro con Ibra e cosa si sono detti

Matteo Berrettini ospite speciale a San Siro per la partita tra Milan e Liverpool valida per la prima giornata della nuova edizione della Champions League. Il tennista romano, reduce dall'avventura in Coppa Davis a Bologna dove ha conquistato tre vittorie su tre con la maglia azzurra risultando decisivo per la qualificazione dell'Italia alle Final Eight di Malaga si è concesso qualche ora di svago a Milano per assistere al match di cartello.