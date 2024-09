Musetti vola ai quarti a Chengdu: battuto O'Connell, ora c'è Mannarino

CHENGDU (CHINA) - Debutto positivo per Lorenzo Musetti nell'Atp 250 di Chengdu in cui l'azzurro, prima testa di serie ed entrato in tabellone direttamente agli ottavi di finale.

Atp 250 Chengdu, Musetti ai quarti: ora sfida a Mannarino

Al ritorno in campo dopo l'avventura agli Us Open terminata al terzo turno (ko con Brandon Nakashima), sul cemento del torneo cinese Musetti (n.19 Atp) ha sconfitto in tre set (6-7, 6-4, 7-6) l'australiano Chris O'Connell (n.75 Atp) che non aveva mai affrontato prima in carriera. Ai quarti l'azzurro affronterà il francese Adrian Mannarino (n.46 e e quinta testa di serie), che ha battuto il cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4.