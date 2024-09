Cobolli e la scenetta con Alcaraz durante la Laver Cup: il video è virale

Flavio Cobolli è l'unico italiano presente alla Laver Cup di Berlino , la competizione di esibizione a squadre durante la quale si affrontano in tre giorni Team World e Team Europe , rispettivamente capitanati da John McEnroe e Bjorn Borg . Il tennista romano completa la squadra europea nella quale sono presenti anche Carlos Alcaraz , Alexander Zverev , Grigor Dimitrov , Daniil Medvedev , Casper Ruud , Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff . Il numero 32 del mondo non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo, ma si è reso protagonista di un altro episodio che ha attirato l'attenzione degli appassionati.

Cobolli, il discorso ad Alcaraz

Durante un cambio di campo Flavio Cobolli si è confrontato con Carlos Alcaraz che era impegnato nella sfida con Ben Shelton, vinta poi con il punteggio di 6-4 6-4, alla Laver Cup di Berlino. Il tennista azzurro si è presentato alle spalle del numero 3 del mondo per motivarlo in un momento difficile del match: "Fai le tue cose, prenditi il tuo tempo e poi colpisci la palla e se riesci vicino alle righe. Non pensare alla competizione, fai le tue cose. Ricordati che sei il miglior giocatore del mondo". Proprio quest'ultimo passaggio del discorso del romano ha fatto storcere il naso a qualche tifoso italiano, che sui social hanno dato vita ad una imputando a Cobolli di aver dimenticato che il numero uno del mondo è in realtà Jannik Sinner.