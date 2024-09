Medvedev, il gesto di ira in Laver Cup: rischia la squalifica

ROMA - Per fortuna è andata bene, verrebbe da dire. Daniil Medvedev in un momento di frustrazione durante il match in Laver Cup contro Ben Shelton, ha lanciato la racchetta verso gli spettatori in prima fila a bordo campo. Non ha colpito nessuno, resta il brutto gesto del tennista che in questo torneo non sta vivendo momenti facili dopo la sconfitta con Tiafoe e quella proprio con Shelton. L’arbitro lo ha richiamato, ma ora Daniil rischia la squalifica. Lui nella conferenza post match si è scusato: “Sono stato fortunato, perché non ho colpito nessuno. Quando non colpisci nessuno, non vieni squalificato nel tennis. Le cose funzionano così. Ovviamente è un gesto che non avrei dovuto fare”. Potrebbero arrivare provvedimenti.