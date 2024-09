Musetti diretta Atp Chengdu: segui la semifinale contro Kachmazov LIVE

CHENGDU (Cina) - Lorenzo Musetti completa il proprio percorso nel torneo cinese Atp 250 di Chengdu battendo il russo in due set. Il tennista toscano attende ora il suo prossimo avversario che uscirà dall'altra semifinale in programma tra il cinese Shang il tedesco Hanfmann. Segui la diretta

13:25

Musetti, il servizio è decisivo

Lorenzo Musetti ha conquistato in semifinale nell'Atp 250 di Changdu il 68% di punti con la prima palla di servizio ottenendo il 70% dei punti con la seconda di servizio. Un colpo decisivo per l’italiano che in questo match non ha ceduto neanche un break.

13:10

Musetti, terza finale del 2024

Lorenzo Musetti ha vinto la semifinale del torneo Atp 250 di Chengdu e approda in finale per la terza volta in questo anno solare. Il tennista italiano ha perso sia la sfida finale del Queen's di Londra contro Tommy Paul, sia quella a Umago contro Francisco Cerundolo.

12:55

Chengdu, le parole di Musetti

"Ho cominciato a giocare in maniera solida a metà del primo set - afferma il tennista italiano al termine della semifinale contro il russo Kachmazov - la considero una delle mie migliori performance al servizio, sto lavorando tanto su questo colpo. Sono contento di essere approdato in finale. Non conosco ancora l'avversario della finale, il cinese Shang è l'idolo di casa e avrà il sostegno del pubblico, il tedesco Yannick Hanfmann sa gestire le partite. Ora vedrò la semifinale per studiare il mio prossimo avversario".

12:51

Musetti-Kachmazov: 6-2

Musetti conquista il primo punto del game. Errore in risposta del russo Kachmazov. E' lungo il rovescio di Kachmazov: palla del match per Musetti. Lorenzo Musetti conquista la finale dell'Atp 250 di Changdu battendo il russo Kachmazov con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 41 minuti

12:47

Musetti-Kachmazov: 5-2

Servizio vincente di Kachmazov. Musetti scende a rete e chiude il punto. Servizio e dritto vincente per il russo. E' lungo il dritto incrociato di Musetti. Ace di Kachmazov.

12:43

Musetti-Kachmazov: 5-1

Kachmazov scende a rete e vince lo scambio. E' lungo il dritto di Musetti. Servizio vincente di Musetti. L'italiano vince lo scambio. Altro punto fondamentale per Musetti che prima si difende, poi piazza un passante vincente. Il russo forza la risposta, Musetti vince il game

12:38

Musetti-Kachmazov: 4-1

Musetti conquista il primo punto del game. Kachmazov scende a rete e vince lo scambio. Il russo va ancora a segno. Musetti trova il punto con un dritto incrociato. Musetti va ancora a segno: palla break per l'italiano. Warning per il russo che si attarda al servizio. Kachmazov sbaglia il dritto, Musetti piazza il break

12:34

Musetti-Kachmazov: 3-1

Servizio vincente di Musetti. Kachmazov sbaglia la risposta. Musetti va ancora a segno. Musetti scende a rete e conquista il punto decisivo del quarto gioco

12:30

Musetti-Kachmazov: 2-1

Scappa via il rovescio di Musetti. L'errore di Kachmazov favorisce l'italiano. Smash vincente del russo. Altro errore d Kachmazov. Serve & volley del russo che trova un altro punto. Musetti vince lo scambio: parità. Non passa il dritto di Musetti. Sbaglia anche Kachmazov: parità. Altro errore del russo: palla break per Musetti. Altro errore di Kachmazov, Musetti piazza il break

12:22

Musetti-Kachmazov: 1-1

Errore in risposta da parte di Kachmazov. Altro scambio perso dal russo: palla a fondo campo. Musetti tira in corridoio il dritto incrociato. Altro punto per Kachmazov dopo un attacco sul quale l'italiano non riesce a difendersi. Errore di Musetti: palla break in apertura di secondo set. Grande rovescio incrociato di Musetti che annulla la palla break. Servizio vincente di Musetti. Altro errore con il dritto dell'italiano: parità. Errore in risposta di Kachmazov. Musetti perde lo scambio tirando il proprio rovescio sulla rete. Esce il lungo linea dell'italiano: altra palla break per il russo. Kachmazov sbaglia la risposta: parità. Il russo sbaglia la risposta. Il nastro aiuta il russo indirizzando in corridoio il colpo di Musetti. Ottimo scambio tra i due tennisti, Musetti porta a casa il punto. E' lunga la risposta di Kachmazov, Musetti vince il game

12:11

Musetti-Kachmazov: 0-1

Inizia il secondo set con il russo Kachmazov al servizio. Errore di Kachmazov che mette la palla in corridoio. Attacco vincente del russo. Ace di Kachmazov. Ottima risposta di Musetti che passa l'avversario con un rovescio incrociato. Musetti sbaglia la risposta di dritto. Ace di Kachmazov.

12:04

Musetti-Kachmazov: 6-4

Kachmazov va a segno con un attacco a rete. Altro errore di Musetti. Il russo scende a rete ma non trova il punto. Ace di Musetti. Altro errore del russo: set point per Musetti. E' lungo il pallonetto di Musetti: sfuma il set point: parità. Ottima prima palla e altro set point per l'italiano. Kachmazov annulla il set point: parità. Altro servizio vincente di Musetti e altro set point. E' lungo di dritto dell'italiano: parità. E' lungo il dritto di Kachmazov: settimo set point per Musetti. Ace di Musetti che vince il primo set in 54 minuti.

11:54

Musetti-Kachmazov: 5-4

Musetti vince lo scambio inducendo l'avversario all'errore. L'italiano sbaglia con il dritto incrociato che termina sulla rete. Il russo stecca regalando il punto a Musetti. Il russo fallisce l'attacco: due set point per Musetti. L'italiano manda la palla in corridoio. Altro set point. Altro errore di Musetti nello scambio: parità. Va a segno il dritto incrociato del russo. Musetti si riporta in parità. Doppio fallo del russo: altro set point per Musetti. Kachmazov scende a rete e trova il punto: parità. Il russo vince lo scambio e piazza un dritto incrociato a tutto braccio. Servizio vincente del russo che annulla tre set point e si aggiudica il game

11:46

Musetti-Kachmazov: 5-3

Ace di Musetti! Secondo servizio vincente per l'italiano. Altro punto per il tennista azzurro. Palla corta vincente di Kachmazov. Risposta vincente del russo. Altro scambio vinto da Kachmazov: parità. Musetti si difende con il servizio. Il russo legge la palla corta dell'avversario e trova il punto a rete: parità. Servizio vincente di Musetti. Kachmazov sbaglia la risposta, Musetti consolida il break di vantaggio

11:39

Musetti-Kachmazov: 4-3

E' lunga la risposta di Musetti. Ottima risposta dell'italiano che induce all'errore l'avversario. Ancora un punto per Musetti che si porta avanti nel game. Errore del russo: due palle break per Musetti. E' lunga la risposta di Musetti: annullata la prima palla break. Ace del russo: parità. Grande risposta di Musetti: altra palla break per l'italiano. Musetti piazza il break nel settimo gioco dopo un errore di Kachmazov.

11:33

Musetti-Kachmazov: 3-3

Servizio vincente di Musetti. L'italiano va ancora a segno con la battuta. Musetti comanda lo scambio e infila il russo con un dritto incrociato. Errore di Musetti che tira sulla rete. Kachmazov sbaglia nello scambio.

11:29

Musetti-Kachmazov: 2-3

Il russo va a punto. Errore nello scambio da parte di Musetti. Ace di Kachmazov. Serve & volley del russo che vince il game

11:25

Musetti-Kachmazov: 2-2

Ottima palla corta di Musetti che trova il punto. Kachmazov sbaglia la risposta. Il russo perde un altro scambio. Servizio vincente di Musetti

11:22

Musetti-Kachmazov: 1-2

Il russo va subito a punto. Smash vincente di Kachmazov. Errore in risposta da parte di Musetti. Il russo scende a rete ma sbaglia la volèe. Ottimo servizio a uscire per Kachmazov che vince il terzo game

11:19

Musetti-Kachmazov: 1-1

Il russo perde lo scambio tirando in corridoio. Errore di misura da parte di Musetti. Ottima prima palla di Musetti che chiude il punto con un dritto imprendibile. Grande risposta da parte di Kachmazov. Altro servizio vincente di Musetti. E' lungo il rovescio in lungo linea dell'italiano: parità. Kachmazov conquista la prima palla break dell'incontro. Errore in risposta del russo, annullata la palla break. Altro errore di misura da parte di Kachmazov. Musetti chiude il punto con un dritto vincente.

11:12

Musetti-Kachmazov: 0-1

Il primo punto è per l'italiano che sfrutta l'errore nello scambio dell'avversario. Kachmazov va a segno. E' lunga la risposta di Musetti. Ace del russo. Esce il pallonetto di Musetti, Kachmazov vince il primo game

11:09

Musetti-Kachmazov, si comincia!

Il tennista italiano ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: il russo Kachmazov andrà al servizio nel primo game della partita di semifinale.

11:05

Musetti-Kachmazov: inizia il riscaldamento

I due tennisti hanno fatto il loro ingresso in campo sul cemento di Changdu, ora inizia il riscaldamento.

11:00

Musetti, 19º nel ranking Atp

Lorenzo Musetti occupa attualmente la 19ª posizione della classifica mondiale. Il suo best ranking è il quindicesimo posto ottenuto nel giugno del 2023.

10:45

Il montepremi del torneo di Chengdu

Il montepremi dell’Atp 250 di Chengdu riserva 166.652 euro per il vincitore che avrà modo di conquistare anche 250 punti per la classifica Atp.

10:30

Il percorso di Kachmazov

Il tennista russo Alibek Kachmazov ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo di Chengdu eliminando nel primo turno lo statunitense Aleksandar Kovacevic (6-4, 7-6), negli ottavi di finale il giapponese Taro Daniel (7-6, 6-1) e ai quarti di finale il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-3, 6-4.

10:15

Il percorso di Musetti

Lorenzo Musetti è approdato alla semifinale del torneo di Chengdu grazie a due successi. Dopo aver trovato un bye nel primo turno, l’italiano ha superato agli ottavi l’australiano Christopher O’Connell in tre set (6-7, 6-4, 7-6) mentre ai quarti ha eliminato il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2.

10:00

I precedenti tra Musetti e Kachmazov

Non ci sono precedenti tra l’italiano Lorenzo Musetti e il russo Alibek Kachmazov che oggi si sfideranno per la prima volta in assoluto sul cemento di Chengdu.

Chengdu, Cina